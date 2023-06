The Flash, Andy Muschietti anticipa le post-credit e promette: 'Il film onora Zack Snyder'

Oltre alle recenti dichiarazioni sul possibile sequel di The Flash, il regista del nuovo cinecomix Andy Muschietti ha rilasciato nuove informazioni sull'attesa produzione DC Studios con protagonista Ezra Miller.

Nello specifico, Muschietti ha commentato le scene post-credit di Justice League e ha anticipato che il suo film renderà onore alle opere di Zack Snyder: "Mi piacerebbe far vedere questo film a Zack" ha dichiarato il regista durante una recente intervista con CinemaBlend. "Penso che abbiamo onorato ciò che lui ha creato, in termini di personaggi e caratterizzazioni. E ovviamente di cast. Quindi, penso davvero che potrebbe piacergli."

Come vi abbiamo già spiegato in precedenza, le tante proiezioni di The Flash organizzate per i fan nelle scorse settimane non rappresentavano la versione finale del film, che invece arriverà nelle sale dal 15 giugno con diverse sorprese inedite escluse da questi montaggi preliminari. A questo proposito, il regista ha dichiarato: "Chi ha già avuto modo di vedere il film, deve sapere che dal 16 giugno [data d'uscita negli USA, ndr] o giù di lì potrà trovarci qualche nuova sorpresa, del materiale che finora abbiamo tenuto nascosto perché volevamo lasciarlo per l'uscita ufficiale del film. Sapete, per evitare eventuali fughe di notizie e cose del genere. Quindi, si, ci sarà qualche bella sorpresa di cui nessuno sa nulla ancora", ha confermato Muschietti in un'intervista con Collider.

Che cosa vi aspettate da The Flash? Ditecelo nei commenti.