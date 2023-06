The Flash, anche Alicia Silverstone pronta a tornare come Batgirl del Multiverso

A Los Angeles si è tenuta la premiere di The Flash, nuovo cinecomix DC Studios in arrivo nelle sale questa settimana, e mentre già si parla di un possibile The Flash 2 l'attrice Alicia Silverstone, interprete di Batgirl in Batman & Robin, si è candidata per un ritorno in grande stile.

Ventisei anni dopo aver interpretato la supereroina nel film di Joel Schumacher del 1997, l'icona di Ragazze a Beverly Hills ha infatti rivelato ai microfoni di IndieWire che non ha alcuna intenzione di chiudere le porte ad un possibile ritorno nei panni di Batgirl, anzi tutto il contrario. Durante l'intervista Alicia Silverstone ha dichiarato: "Se qualcuno vuole che interpreti Batgirl, e li ringrazio perché sono incredibili, allora io ci sto, certo".

Non è la prima volta che Alicia Silverstone parla di un ritorno di Batgirl. Nel 2017, infatti, l'attrice dichiarava a USA Today: “Sono convinta che oggi potrei essere una Batgirl molto migliore rispetto a quella di allora. Sarebbe divertente affrontare di nuovo un personaggio simile, perché sono più matura e la mia recitazione è migliore. All'epoca ero poco più di una bambina. Era una cosa diversa. Ma mi sono divertita molto, e penso che sarebbe molto bello rifarlo oggi."

Ricordiamo che Michael Keaton e Ben Affleck appaiono in The Flash nei panni di due versioni diverse di Batman. George Clooney ha interpretato l'Uomo Pipistrello al fianco di Alicia Silverstone in Batman & Robin. Il nuovo film DC uscirà in Italia dal 15 giugno, distribuito da Warner Bros Pictures.