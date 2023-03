The Flash, Ben Affleck ha appena spoilerato il cameo di una famosa star di Justice League!

Dopo anni di complicazioni e attese, il cinecomix targato DC The Flash sta finalmente per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e tra le (tante) altre cose il film diretto da Andy Muschietti riporterà sul grande schermo l'amatissimo Batman di Ben Affleck.

Proprio l'attore e regista, che in precedenza ha interpretato Batman in Batman v Superman, Suicide Squad e Justice League ma che evidentemente non è più abituato alle interviste spoiler-free tipiche dei film di supereroi, è stato protagonista di una mitica gaffe durante un'apparizione al podcast Smartless, nel corso della quale Ben Affleck ha svelato che in The Flash ci sarà un cameo di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman.

L'attrice, rivista recentemente in Shazam: Furia degli Dei, timbrerà il cartellino di Diana anche nel film con Ezra Miller, con Ben Affleck che ha rivelato: "Non voglio fare uno spoiler, ma c'è una scena in cui vengo catturato, vengo salvato da Wonder Woman durante un combattimento con alcuni cattivi. E lei mi salva— Voglio dire, sono sicuro che a questo punto sia uno spoiler, e gli assassini DC verranno a prendermi, ma … Va bene, mi salva con il Lazo della Verità. E quindi in quel momento Batman rivela alcuni dei suoi veri sentimenti sulla sua vita e il suo lavoro...è una scena molto simpatica!".

Curiosamente, il cameo di Wonder Woman in Shazam 2 era stato svelato da uno spot tv diversi giorni prima dell'uscita del film nelle sale: per il personaggio di Gal Gadot, evidentemente, l'effetto sorpresa non è previsto. Da sottolineare comunque come, secondo le indiscrezioni, molti camei di The Flash inizialmente previsti sono stati tagliati negli scorsi mesi dopo la presa di potere di James Gunn e Peter Safran in casa DC: la scena menzionata da Ben Affleck si sarà salvata oppure esiste solo nei ricordi dal set della star?

I fan potranno scoprirlo solo a giugno, quando The Flash arriverà al cinema.