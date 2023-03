The Flash: le action figure ufficiali svelano nuovi dettagli sul Batman di Michael Keaton

Mentre ci avviciniamo lentamente all'uscita della pellicola nelle sale di tutto il mondo - prevista per il prossimo giugno - emergono nuovi dettagli circa il background che precederà il ritorno del Batman di Michael Keaton nella linea narrativa del DC Extended Universe che verrà interamente resettato al termine di The Flash di Andy Muschietti.

Secondo quanto rivelano le didascalie presenti nelle confezioni delle action figure ufficiali dei personaggi sia di Flash che di Batman, pare che nella pellicola incontreremo un Bruce Wayne non esercita più il suo ruolo di protettore di Gotham essendo in pensione da anni, ma l'arrivo di Barry Allen nella sua linea temporale e un'imminente minaccia globale lo costringerà a scegliere se tornare o meno nei panni del Cavaliere Oscuro.

La descrizione dell'action figure di Batman recita quanto segue: "Quando Barry Allen arriva in un 2013 alternativo, cerca urgentemente l'esperienza del suo amico e mentore Bruce Wayne - ma quello che trova nel Multiverso è diverso su tutti i fronti: più anziano, da tempo in pensione come protettore di Gotham City e in qualche modo ancora più duro del supereroe miliardario che Barry ha imparato a conoscere. Con una minaccia globale all'orizzonte, Bruce Wayne deve decidere se può tornare a essere Batman".

Ecco invece quella presente sulla action figure di Flash: "Dopo che un incidente ha conferito a Barry Allen il dono di una velocità sovrumana, il giovane scienziato è diventato rapidamente uno dei più eroici difensori della Terra: Flash. Come membro della Justice League, Barry ha continuato a esplorare i limiti dei suoi poteri cercando di superare gli eventi della sua infanzia. Quando scopre di avere la capacità di manipolare il tempo, l'uomo più veloce del mondo torna indietro a un momento cruciale del suo passato, solo per cambiare il futuro in un multiverso di modi che non avrebbe mai potuto immaginare".

In questi giorni, svelate anche le Funko Pop di The Flash, con i pupazzetti dedicati ai personaggi. Approfondiamo invece la storia di Flashpoint, da cui il film di Muschietti trae ispirazione per la trama principale.