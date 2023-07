The Flash, 2 scene eliminate sbarcano su Twitter: citano Tartarughe Ninja e...Tom Hanks?!

The Flash è approdato sul mercato vod negli USA e si sta preparando a sbarcare anche in home-video fisico, ma su Twitter in queste ore sono già spuntate le prime scene inedite eliminate dal cinecomix DC Studios diretto da Andy Muschietti e con protagonista Ezra Miller.

Come potete vedere nei post in calce all'articolo, sono due le scene inedite di The Flash sbarcate sui social, ed entrambe sono legate alla Magione di Bruce Wayne di Michael Keaton e alla sua iconica Bat-Caverna.

La prima clip mostra i due Barry Allen che camminano attraverso la Sala delle Armature di Bruce Wayne, che è stata introdotta per la prima volta nel film Batman del 1989 di Tim Burton: il giovane Barry indossa un'armatura stile giapponese e si paragona ad una "Teenage Mutant Ninja Turtle", un simpatico riferimento non solo al franchise delle Tartarughe Ninja in generale, ma in particolare al terzo film della saga, dove Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo tornano indietro nel tempo al Giappone feudale. La scena successiva, invece, mostra il giovane Barry e Bruce Wayne (Michael Keaton) che si preparano a fulminare il vecchio Barry nella speranza di ridargli i suoi poteri: il giovane Barry si chiede se abbiano bisogno di una spugna bagnata per centralizzare la scossa elettrica, un riferimento diretto al film di Tom Hanks Il miglio verde, tratto da Stephen King.

