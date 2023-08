The Flash 2 è morto dopo il flop? Parliamo del futuro di Ezra Miller con James Gunn

The Flash 2 è morto dopo il flop al box office, oppure il supereroe di Ezra Miller riuscirà a ritagliarsi un suo spazio all'interno della saga reboot DCU sviluppata da James Gunn?

Attualmente è impossibile stabilirlo, dato che al momento della stesura di questo articolo i co-direttori creativi del DCU e co-presidenti della nuova etichetta DC Studios, ovvero James Gunn e Peter Safran, hanno annunciato soltanto alcuni progetti della 'Fase 1' della saga, denominata Capitolo 1: Dei e Mostri, e i titoli in questione sono i seguenti:

Superman: Legacy

Creature Commandos

Waller

Peacemaker stagione 2

Paradise Lost

Lanterns

Booster Gold

Batman: The Brave and the Bold

The Authority

Supergirl: Woman of Tomorrow

Swamp Thing

Come potete vedere, The Flash 2 non fa parte della line-up attuale del DCU e, almeno a giudicare dalla performance al box office, è improbabile che il film avrà un sequel in futuro: del resto lo stesso regista Andy Muschietti aveva confermato l'esistenza di The Flash 2, specificando però che per permettere al nuovo episodio di entrare in produzione il primo capitolo avrebbe dovuto ottenere un buon risultato al box office, cosa che purtroppo non è avvenuta: anzi, The Flash è diventato uno dei più grandi flop della storia del cinema, a causa del suo budget astronomico cresciuto a dismisura a causa della travagliata produzione e soprattutto per via degli incassi insufficienti.

Nel frattempo, però, vi ricordiamo che James Gunn ha confermato che Andy Muschietti sarà il regista di Batman: The Brave & The Bold, il primo film del Cavaliere Oscuro all'interno del nuovo canone del DCU.