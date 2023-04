The Flash 2, James Gunn darà via libera al sequel? Risponde il regista Andy Muschietti

Al CinemaCon The Flash è stato salutato come un capolavoro dalla stampa specializzata che ha avuto la possibilità di assistere alla premiere mondiale, al termine della quale il regista Andy Muschietti è stato interrogato sulla possibilità di continuare la saga anche nel nuovo DCU di James Gunn.

Parlando ai microfoni di Comicbook, il regista di It ha anticipato che al momento non ci sono piani specifici per un sequel di The Flash, ma come sempre in questi casi l'ultima parola spetterà alla risposta del pubblico e al risultato del box office e nell'eventualità in cui dovesse esserci un via libera, lui è già pronto a tornare: "Non ne abbiamo mai parlato finora, dico davvero" ha dichiarato Muschietti. "Penso che stiamo tutti aspettando di vedere come andrà questo film. Certo, c'è entusiasmo di fronte alla possibilità di continuare la storia di Barry, e sono pronto a tornare se questo film avrà successo. Ovviamente, come saprete, c'è tutta una nuova architettura in casa DC che è attualmente in fase di creazione. E la domanda è: questa nuova architettura assorbirà la storia di The Flash? La cosa buona riguardo al Multiverso è che tutto è possibile. Il Multiverso consente a tutti questi mondi diversi di coesistere e di interagire tra loro. E quindi, si, spero di sì, spero che ci sarà un The Flash 2. Ma non lo sappiamo ancora, questa è la verità".

Va notato che James Gunn è stato uno dei primi a gridare al capolavoro parlando di The Flash, già a febbraio scorso dopo essersi insediato come co-ceo dei DC Studios insieme a Peter Safran dunque, anche a giudicare dalle parole di Muschietti, The Flash ha una forte possibilità di ricevere un sequel qualora dovesse avere successo al botteghino. A questo proposito, segnaliamo inoltre che durante la premiere del film al CinemaCon Warner Bros ha rimosso ogni scena post-credit da The Flash al fine di scongiurare ogni possibile fuga di notizie.

The Flash uscirà il 15 giugno in Italia.