The Fixer, Ron Howard dirigerà il nuovo action thriller targato Paramount

È Variety a rendere noto che Ron Howard, che ha da poco concluso le riprese del film Netflix Hillbilly Elegy, è stato ingaggiato da Paramount per produrre un nuovo action thriller intitolato The Fixer.

Howard produrrà il film tramite la sua Imagine Entertainment insieme a Bradley Cooper e Todd Phillips, che torneranno a collaborare dopo il successo mondiale di Joker. A produrre il film ci sarà anche Andrew Panay.

Basato su un soggetto di Tyler Hisel, il quale ha anche realizzato anche la sceneggiatura, The Fixer è racconta l'incredibile storia vera di un agente dell'FBI caduto in disgrazia che, al culmine della Guerra Fredda, viene sfruttato dalla CIA per guidare una squadra di agenti della CIA e gangster di Chicago in un'improbabile missione per provare ad assassinare Fidel Castro.

The Fixer è descritto come un progetto di alta priorità per la Paramount, che proprio nei giorni scorsi ha messo in sviluppo due nuovi film dei Transformers (uno dei quali potrebbe essere il sequel di Bumblebee).

Come accennato in precedenza, Howard ha terminato di recente le riprese di Hillbilly Elegy, primo lungometraggio che ha realizzato per Netflix. Il film vedrà nel cast Amy Adams, Glenn Close, Haley Bennett e Freida Pinto e debutterà nel catalogo del servizio streaming nel corso del 2020.