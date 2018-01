The First Purge: online il teaser del prossimo horror del franchise La notte del giudizio

Universal Pictures e Blumhouse hanno diffuso il primo teaser trailer di, prequel de, uno dei franchise horror più apprezzati degli ultimi anni. E questa campagna di marketing prende palesemente in giro il presidente degli Stati Uniti,e in particolare la sua campagna elettorale.

The First Purge ci riporta a quella prima notte in cui ogni crimine è consentito. Il tutto è basato su una teoria sociale che sostiene che sfogare la propria aggressività nel corso di dodici ore migliori le condizioni di vita e il benessere della comunità nel resto dell'anno.

Durante questo esperimento tuttavia la nazione entrerà nel caos, con lo scontro tra gli emarginati e i violenti.

Diretto da Gerard McMurray e scritto da James DeMonaco, che scrisse e diresse i primi tre lungometraggi, The First Purge comprende nel cast Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Luna Lauren Velez e il premio Oscar Marisa Tomei.

L'uscita del film nei cinema americani è prevista per il 4 luglio. Il primo film, La notte del giudizio, arrivò nelle sale nel 2013, con Ethan Hawke e Lena Headey. L'anno successivo è stata la volta di Anarchia - La notte del giudizio, con Frank Grillo e Carmen Ejogo.

Recente è invece La notte del giudizio - Election Year, uscito nel 2016, con protagonista ancora Frank Grillo, insieme a Elizabeth Mitchell e Mykelti Williamson.