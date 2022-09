The First Omen: Nell Tiger Free star di Servant protagonista del prequel del cult horror

Vi avevamo già parlato del prequel di Omen - Il Presagio in produzione presso i 20th Century Studios, con il recente annuncio del regista designato per The First Omen, Arkasha Stevenson, che compirà con questa pellicola il suo debutto alla regia. Secondo quanto riporta oggi Deadline, invece, Nell Tiger Free è entrata nel cast come protagonista.

Dopo il suo debutto come attrice in Game of Thrones, Free ha fatto parlare di sé per il ruolo di tata misteriosa nella serie di successo di Apple, Servant, prodotta da M. Night Shyamalan. Questa serie continua a essere uno dei maggiori successi della piattaforma e ha appena concluso le riprese della sua quarta e ultima stagione, che debutterà l'anno prossimo. È apparsa anche al fianco di Miles Teller nella serie Amazon Too Old to Die Young di Nicolas Winding Refn.

Il prequel di Omen è stato originariamente annunciato nel lontano 2016, ma il suo sviluppo è stato bloccato per diversi anni. Gli annunci della scelta di un regista prima e ora della protagonista, tuttavia, accendono nuovamente le speranze dei fan, che vedono ora il film più vicino alla realizzazione. The First Omen sarà la quinta uscita della serie e il sesto prodotto nato a partire dal film del 1976.

Come ricorderete, la pellicola originale del 1976 vedeva nel cast Gregory Peck, Lee Remick, David Warner e Harvey Stephens e ha ispirato due seguiti, ovvero Damien: Omen II del 1978 e Omen III: The Final Conflict del 1981, e il remake The Omen uscito nel 2006. Inoltre, il film ha ispirato anche un sequel destinato al piccolo schermo intitolato Damien, serie televisiva che ha debuttato con la sua prima stagione negli Stati Uniti nel 2016 sulla rete A&E Network.

Il presagio fu uno dei primi film diretti da Richard Donner (poi regista di Superman, I Goonies e della saga action Arma Letale) scomparso lo scorso anno. Arma Letale 5 sarà diretto da Mel Gibson, su esplicita richiesta di Donner, prima di morire.