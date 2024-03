The First Omen, le teorie sono tutte sbagliate: parla la star del prequel

Nell Tiger Free ha condotto le sue ricerche sulla Rete prima di poter affermare che le tante teorie su The First Omen, prequel del film del 1976 e sesto capitolo del franchise, siano assolutamente sbagliate e prive di riscontro, alimentando la curiosità a proposito di quello che potremo vedere proposto nella nuova opera della fortunata saga.

Dopo aver condiviso il terrificante trailer di The First Omen, torniamo ad occuparci dell’horror in uscita il 22 aprile 2024 per riportare le parole dell’attrice a proposito delle teorie sul film nate sul web.

Parlando a SFX Magazine, l’interprete britannica ha spiegato: “Mi diverto a scoprire le teorie sul trailer, perché tutti si sbagliano, baby! Tutti si sbagliano! Spero che spaventeremo a morte la gente”.

Quindi la Free ha continuato: “Diciamo le cose come stanno: l’asticella per questo tipo di prequel, sequel e remake, specialmente con questi franchise horror iconici, non è particolarmente alta. Penso che le aspettative siano basse. Sarà soddisfacente mostrare ciò che abbiamo realizzato, perché non credo che la gente si aspetterà qualcosa di simile”.

Il film seguirà le vicende di una giovane donna americana che, inviata a Roma per servire la chiesa, incontrerà un’oscurità che la porterà a mettere in discussione la sua fede e a scoprire una cospirazione atta a far nascere il male incarnato.

In attesa di scoprire se il film riuscirà davvero a sorprendere il pubblico e la critica, vi lasciamo alla notizia che The First Omen sarà vietato ai minori.

