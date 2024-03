The First Omen, promosso o bocciato? Le prime reazioni lo paragonano a Star Wars Rogue One

Dopo il trailer ufficiale di The First Omen, arrivano prime reazioni alla visione in anteprima del film diretto da Arkasha Stevenson. The First Omen arriverà infatti nelle sale italiane il 4 aprile 2024.

Il lungometraggio funge da prequel a The Omen (1976) ed è il sesto capitolo del franchise omonimo. Se i commenti dei primi spettatori sono tutti estremamente entusiasti è anche merito del legame dell'opera con il film originale. Se i paragoni a Possession e a Rosemary's Baby erano piuttosto prevedibili, quello a Star Wars Rogue One risulta un po' più inaspettato, anche se è facile comprenderne le ragioni. "Sono un grande fan di The First Omen di Arkasha Stevenson. Amo davvero i primi tre Omen e amo come questo finisca proprio all'inizio del film del 1976 di Richard Donner. È il Rogue One del franchise Omen", ha scritto su X Mike Ryan, giornalista per il sito web Uproxx.

Secondo Mary Beth McAndrews di Dread Central, il film non solo è l'horror religioso che stava attendendo, ma è anche "squisitamente ripugnante". Altri commenti positivi provengono da CineMovie TV, che parla di "un mix tra Rosemary's Baby e Il racconto dell'ancella" e da Comicbook.com: "Ho amato The First Omen, che mi ha conquistato nel terzo atto. C'è un momento cruento che mi resterà impresso", ha scritto la giornalista Jamie Jirak. In generale, non sono mancati tanto gli elogi a Stevenson, qui al suo esordio dietro alla macchina da presa, quanto all'attrice protagonista, che avevamo già visto nella fortunata serie The Servant: recentemente, proprio Nell Tiger Free ha rivelato qualcosa in più su The First Omen. Ricordiamo che il film sarà distribuito in Italia con il titolo Omen - L'origine del Presagio e sarà vietato ai minori di 17 anni.

Su Collezione Harry Potter (Standard Edition) (8 Dvd), versione ita è uno dei più venduti di oggi.