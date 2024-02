The First Omen, Disney si fa vietata ai minori: il film avrà nudità e violenza gratuita

The First Omen si prepara a essere un’eccezione tra le produzioni targate Disney. L’horror è infatti stato classificato come R rated e considerato adatto soltanto a un pubblico di adulti, segnando, di fatto, una svolta particolare per quanto riguardi il colosso dell’intrattenimento, sempre meno legato ai paletti che ne hanno segnato la storia.

Dopo aver parlato della scelta del regista per The First Omen, torniamo ad occuparci del prequel del film del franchise per riportare la notizia che l'agenzia preposta alla classificazione dei titoli ha deciso di bollare l’opera come non adatta ai minori a causa di contenuti violenti, immagini macabre e disturbanti e presenza di nudità.

Un’ottima notizia, dunque, per gli amanti del genere e della saga, che a questo punto potranno aspettarsi un film poco edulcorato e pronto a regalare le emozioni forti che ci si può aspettare da un horror.

Ancora si sa poco di come il film sarà connesso alla saga, e in particolare al film del 1976 a cui dovrebbe servire da prequel, per quanto la trama sia stata accennata nella sinossi ufficiale: “Quando una giovane donna americana viene inviata a Roma per iniziare una vita di servizio alla Chiesa, incontra un’oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e a scoprire una terrificante cospirazione che spera di far nascere il male incarnato”.

In attesa di poter vedere l’opera nei cinema vi lasciamo con l’intenso trailer di presentazione e con la notizia che Nell Tiger Free sarà la protagonista di The First Omen.