In the Fire, il regista Conor Allyn parla di Amber Heard: 'E' stata fantastica'

Dopo le peripezie riguardanti il processo con Johnny Depp, si torna a parlare di Amber Heard e di cinema grazie alla sua presenza al Taormina Film Festival per l'anteprima mondiale di In the Fire, nuova pellicola diretta da Conor Allyn che vede l'attrice nei panni di una psichiatra.

"Ha iniziato il nostro film subito dopo il processo nel Regno Unito, e quando ha terminato il nostro film è andata direttamente in Virginia per il secondo processo" ha raccontato il regista. "Penso che sia fantastica nel film e, e sono sicuro che è stato molto difficile con tutte queste cose a cui pensare" ha spiegato Allyn, parlando della sua collaborazione con la Heard e di come sia riuscita a "entrare" perfettamente nel progetto del film.

Nonostante l'imprevedibile reazione del ritorno di Amber Heard dei fan, il regista ha lodato il suo approccio al lavoro. "Sono sicuro che è stato molto difficile con tutte queste altre cose in corso", ha detto. “Ogni volta che stai girando un film in una location, sei lontano dal mondo e stavamo girando in luoghi piuttosto remoti nel sud Italia e in Guatemala. La personalità di Amber è tale che penso che sia focalizzata al laser sul lavoro. Era incredibilmente sintonizzata su quello che stavamo facendo, provando e tutta quella roba" ha concluso Allyn.

Dopo i problemi avuti con Johnny Depp, Amber Heard ha lasciato definitivamente Hollywood trasferendosi in Spagna.