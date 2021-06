The Father, dopo il film da Oscar arriva The Son: nel cast anche Vanessa Kirby

Dopo i due Oscar conquistati da The Father, per la miglior sceneggiatura non originale e per Anthony Hopkins come miglior attore protagonista, il regista Florian Zeller è al lavoro al prossimo film, The Son, che pur non essendo un sequel nel vero senso della parola sarà strettamente collegato, come si evince fin dal titolo, al precedente.

Nel cast di The Son erano già stati annunciati Hugh Jackman e Laura Dern, mentre una new entry è stata da poco comunicata: si tratta di Vanessa Kirby, nota soprattutto per il ruolo della principessa Margaret nelle prime stagioni di The Crown, e per il recente film Netflix Pieces of a Woman, grazie al quale ha ricevuto una nomination all'Oscar.

Vanessa Kirby interpreterà insieme a Jackman una coppia con un neonato, ma le loro vite saranno sconvolte quando farà la sua apparizione l'ex moglie di lui, con un figlio adolescente. Il film è un adattamento dell'opera teatrale di Florian Zeller, autore anche della sceneggiatura insieme a Christopher Hampton. Tra i produttori figurano Iain Canning, Emile Sherman e Joanna Laurie e Christophe Spadone, oltre allo stesso Zeller. La produzione di The Son è co-finanziata da Film4, mentre i diritti di distribuzione internazionali sono gestiti da Embankment e Cross City Films.

