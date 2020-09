The Father, un emozionante Anthony Hopkins nel trailer del nuovo dramma con Olivia Colman

Sony Picturs ha pubblicato in rete il primo trailer ufficiale dell'interessante The Father, nuovo dramma inglese con protagonisti due straordinari Anthony Hopkins (I Due Papi) e Olivia Colman (La Favorita, The Crown) tratto dall'omonima piece teatrale di Florian Zeller.

Il leggendario interprete di Hannibal Lecter veste i panni di un uomo malizioso e fortemente indipendente che, andando avanti con gli anni, rifiuta l'aiuto di sua figlia Annie (Coleman). Quando Anne decide di trasferirsi a Parigi con il suo partner il padre non potrà però più fare a meno delle sue assistenze. Alle prese con questi importanti cambiamenti, l'uomo inizierà a dubitare dei suoi cari, della sua mente e persino della sua realtà.

The Father è diretto proprio dal drammaturgo francese Florian Zeller, che ha co-scritto il film insieme al premio Oscar Christopher Hampton (Le relazioni pericolose). Il dramma è finanziato da Elaroft Fund e Film4.

Uscito nel 2012, lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Zeller ha esordito a Parigi per poi approdare a Broadway e al West End di Londra, dove ha vinto il Tony e l'Olivier Award per il Miglior Attore.

"The Father è una vetrina di performance profondamente personale per Hopkins e la Colman - una storia che colpisce universalmente e che il pubblico collega direttamente alla propria vita e famiglia", aveva precedentemente dichiarato Tim Haslam della Embakment Films.