The Father, in arrivo un nuovo thriller con Donnie Yen, Alec Baldwin e Frank Grillo

In occasione del prossimo Toronto Film Festival, AGC International lancerà le vendite internazionali del nuovo film The Father. Il film è definito un thriller, che rende omaggio ai film d'azione degli anni '80, e avrà per protagonista Donnie Yen (Mulan). Accanto a lui reciteranno anche Alec Baldwin e Frank Grillo.

The Father è ambientato nel mondo della malavità irlandese-americana di South Boston e racconta la storia di John Chung (Yen), immigrato di Hong Kong che sbarca il lunario lavorando al mercato del pesce. La sua vita cambia improvvisamente quando i suoi dipendenti trovano per caso quattro chili di eroina, e finiscono per dover fare i conti con la criminalità locale e un gruppo di poliziotti corrotti.

The Father sarà diretto da Tommy Wirkola (Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe), da una sceneggiatura di P.G. Cuschieri, e tra i produttori figurano John Schramm, Arthur Sarkissian, Basil Iwanyk ed Erica Lee, oltre allo stesso Donnie Yen. Le riprese del film dovrebbero partire nei primi mesi del 2021.

Oltre ad apparire nel live action Mulan (leggi qui la nostra recensione), negli ultimi anni Donnie Yen ha recitato, tra l'altro, in Rogue One: A Star Wars Story (2016) e nei capitoli 3 e 4 di Yp Man. Frank Grillo, invece, ha fatto parte del cast di Captain America: Civil War e Avengers: Endgame.

Per altri approfondimenti sul cast di The Father, rimandiamo alle cinque curiosità su Alec Baldwin.