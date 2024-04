The Fantastic 4: trama, anticipazioni, cast e data, cosa dovete sapere sul film MCU

The Fantastic 4 è uno dei film più attesi di sempre dai fan Marvel Studios, e sta prendendo forma di fronte ai nostri occhi proprio in queste settimane: in questo articolo vi proponiamo un riepilogo di tutto ciò che dovete sapere sul nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Il regista di WandaVision Matt Shakman dirigerà il film, che vede protagonista Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm/La Donna Invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm/La Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/La Cosa. Oltre a loro, il cast ha appena accolto Julia Garner nel ruolo di Silver Surfer, che sarà ritratta nella versione femminile di Shalla-Bal già esistente nei fumetti.

Il film uscirà il 25 luglio 2025 e, secondo le indiscrezioni - anche vagamente confermate dal primo poster ufficiale pubblicato dai Marvel Studios - sarà ambientato negli anni '60, presumibilmente in una versione alternativa del MCU in cui i Fantastici 4 sono gli unici supereroi esistenti: stando ai rumor, a causa delle Incursioni che stanno minacciando il loro mondo, i supereroi inizieranno ad esplorare il Multiverso ed entreranno in contatto con il MCU.

Eric Pearson, noto per Black Widow e Thor: Ragnarok, è l'attuale sceneggiatore del film, che dovrebbe anche includere Franklin e Valeria Richards, ovvero i figli di Reed e Susan. Inoltre, la presenza confermata ufficialmente di Silver Surfer lascia intendere che il villain del film sarà Galactus, per il quale al momento non si conosce ancora l'attore: in precedenza le voci di corridoio, che nel caso di questo film si sono dimostrate quasi sempre accurate, avevano indicato star come Antonio Banderas e Javier Bardem.

Anche Dottor Destino potrebbe comparire, ma per lui si è parlato di un ruolo minore nel finale in vista dei futuri capitoli della Saga del Multiverso e oltre.

