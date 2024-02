The Fantastic 4, svelato l'autore che sta 'perfezionando' la sceneggiatura

Come sapete in queste ore l'Hollywood Reporter ha fornito parecchi dettagli dal dietro le quinte dei Marvel Studios, e dopo aver analizzato le ultime novità su Thunderbolts torniamo a parlare dell'altro attesissimo film del 2025, The Fantastic 4.

Stando al The Hollywood Reporter il reboot della saga cinematografica della Prima Famiglia Marvel, che ha recentemente cambiato la propria data d'uscita proprio con Thunderbolts, ha completato la sceneggiatura, che però è attualmente in fase di revisione da parte di Eric Pearson, sceneggiatore di Black Widow che per i Marvel Studios ha firmato anche il copione di Thunderbolts: secondo le fonti del magazine, Pearson è stato ingaggiato dallo studio per “rifinire” la sceneggiatura e apportare le ultime modifiche prima dell'inizio delle riprese, previste per questa estate.

Ricordiamo che, come la maggior parte dei titoli Marvel Studios annunciati prima del covid e passati anche per gli scioperi di Hollywood, anche I Fantastici Quattro ha subito numerosi cambiamenti nel corso degli anni (come del resto testimonia anche il nuovo logo ufficiale del film di Matt Shakman, completamente diverso rispetto a quello svelato nel 2019 quando il film era stato affidato a Jon Watts): The Fantastic 4 infatti è stato originariamente scritto da Jeff Kaplan e Ian Springer prima di essere riscritto da Josh Friedman, autore di Avatar: La via dell'acqua e Il regno del pianeta delle scimmie, che è stato incaricato di rafforzare gli aspetti fantascientifici del progetto. Secondo il rapporto di THR, Pearson, che ha lavorato anche su Thor: Ragnarok, “ha la reputazione di portare i progetti oltre il traguardo”.

