The Fantastic 4, una star di Oppenheimer stava per essere La Cosa ma ora vuole Uomo Talpa

I Marvel Studios hanno scelto Ebon Moss Bachrach per il ruolo de La cosa, ma quanto pare prima di optare per la star di The Bear Kevin Feige e i suoi collaboratori si erano incontrati anche con un attore del cast di Oppenheimer.

Stiamo parlando di David Krumholtz, che nel film di Christopher Nolan interpreta Isidor Isaac Rabi, fisico vincitore del Premio Nobel e consulente del Progetto Manhattan amico di Oppenheimer: in una nuova intervista con EW, infatti, Krumholtz ha rivelato che la sua famosa campagna social media per interpretare La Cosa stava per dare i suoi frutti dato che, anche grazie al successo di Oppenheimer, alla fine l'attore è riuscito ad ottenere un incontro con il regista dei Fantastici Quattro Matt Shakman.

“Far parte di questo progetto è stato un bel sogno per me, perché alla fine ho davvero incontrato Matt Shakman per parlare del ruolo di Ben Grimm. L'ho incontrato solo grazie ad un post che avevo fatto su Twitter o Instagram e che poi avevo cancellato due ore dopo averlo pubblicato, perché mi sentivo in imbarazzo. Il mio post diceva tipo: 'Voglio solo partecipare alla conversazione', e c'era una foto della Cosa, e Matt in qualche modo l'ha vista. E ho avuto un incontro con lui e ne abbiamo discusso. E non sono mai stato così audace ad un provino prima, ho letteralmente implorato! Ma anche se alla fine non ce l'ho fatta, non mi arrendo".

A questo proposito, infatti, David Krumholtz ora si propone per l'Uomo Talpa, uno dei villain più famosi dei Fantastici 4: "Non sto scherzando. Adoro i Fantastici 4 e interpreterei qualsiasi ruolo per questo nuovo film Marvel. Farei anche il terapista di coppia di Sue e Reed! Certo, i tipi come me non hanno molte possibilità in quel mondo: sono in là con gli anni e, diciamolo, non sono in ottima forma fisica. Ma vedremo, come ho detto sono disposto a tutto!"

Per altri rumor di casting si dice che Henry Cavill abbia accettato un ruolo nel MCU, ma attualmente non è stata svelata l'identità del personaggio propostogli da Kevin Feige.