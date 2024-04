The Fantastic 4, Silver Surfer doveva essere Lakeith Stanfield? Le parole dell'attore

Julia Garner sarà Silver Surfer ma la scelta di questa versione dell'alieno argenteo non ha ancora incontrato la benedizione di tutti i fan Marvel che attendono con ansia il nuovo film dei Marvel Studios sui Fantastici 4.

Abbiamo già spiegato perché le polemiche sul gender-swap su Julia Garder non hanno senso ma le idee degli studios potrebbero non essere state chiare da subito, tanto da aver proposto il ruolo a Lakeith Stanfield. Secondo i rumor, infatti, la star di Judas and the Black Messiah avrebbe commentato in un post su Instagram, poi eliminato, il casting di Garner scrivendo "Pensavo che sarei stato io, ma non ci sono". Cosa si cela, dunque, dietro le parole di Stanfield? L'attore ha davvero partecipato alle selezioni per il ruolo di Silver Surfer? Oppure si tratta semplicemente di un commento ironico? Forse non lo sapremo mai ma ciò che è certo è che al momento possiamo contare sul first look di Torcia Umana di Joseph Quinn.

Julia Garder si unirà al cast formato da Pedro Pascal come Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby Sue Storm/La Donna Invisibile, Ebon Moss-Bachrach che interpreterà Ben Grimm/La Cosa e Joseph Quinn, appunto, nel suo debutto nel MCU come Johnny Storm/La Torcia Umana. Il film, diretto da Matt Shakman, uscirà nell'estate del 2025.

Una Pallottola Spuntata - Collection ( Box 3 Br ) è uno dei più venduti oggi su