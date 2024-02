The Fantastic 4, Silver Surfer avrà un film stand alone nell'MCU?

Silver Surfer dovrebbe fare il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe grazie a The Fantastic 4, il nuovo atteso capitolo cinematografico con protagonisti i Fantastici Quattro e il primo facente parte del franchise dei Marvel Studios. Ma il personaggio avrà anche un film stand alone? Le versioni sono diverse.

Un rumor affermava che l'accordo pluriennale di Marvel con Matt Shankman includesse anche la direzione di alcuni episodi di una serie Disney+ su Silver Surfer mentre un'altra voce era sicura che si stesse lavorando ad una Presentazione Speciale dedicata al personaggio.



L'ultimo rumor non specifica se si tratterà di un film o una serie tv ma secondo Daniel Richtman è in cantiere un progetto stand alone dedicato a Silver Surfer. Al momento Marvel è ancora impegnata nella ricerca di un attore che interpreti Silver Surfer nel nuovo film sui Fantastici Quattro.

Nel frattempo, è stato annunciato il cast di The Fantastic 4, che include nomi del calibro di Pedro Pascal nel ruolo di Mr. Fantastic, Vanessa Kirby nel ruolo di Donna Invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Torcia Umana e Ebon Moss-Bachrach nel ruolo de la Cosa.



Ma chi sarà il Dottor Destino? Secondo i rumor che circolano nelle ultime settimane tra i papabili ci sono la star di Oppenheimer Cillian Murphy e la star di Rogue One e Hannibal Mads Mikkelsen.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità anche su questo fronte.

In attesa di scoprire chi sarà Silver Surfer, Pedro Pascal è al settimo cielo per essere stato scelto come Reed Richards nel film.