The Fantastic 4, nuovi rumor sulla trama: tornerà una famosa variante di Kang?

The Fantastic 4 ha monopolizzato l'attenzione dei fan MCU in questi giorni, e le ultime indiscrezioni sulla trama non faranno che alzare l'asticella dell'hype per l'attesissimo nuovo film dei Marvel Studios.

Stando agli ultimi rumor fatti circolare online dall'account Marvel Studios Update, infatti, in The Fantastic 4 potrebbe tornare Rama-tut, la variante di Kang il conquistatore dall'aspetto di un faraone egiziano già vista nel Marvel Cinematic Universe durante la scena post-credit di Ant-Man & The Wasp: Quantumania. Curiosamente, questo personaggio nei fumetti Marvel esordì - nel lontano 1963 - proprio sulle pagine dei fumetti dei Fantastici 4, più precisamente tra le vignette dell'albo Fantastic Four #19 di Stan Lee e Jack Kirby, numero che presentò per la prima volta il personaggio che presto sarebbe diventato famoso come Kang il conquistatore: nella storia, Questo Rama-tut fu ritratto come un viaggiatore del tempo che divenne un faraone dell'antico Egitto dopo averlo conquistato.

I fan di lunga data della Marvel saranno di certo già a conoscenza dei legami tra i Fantastici 4 e Kang il conquistatore, e chissà che questo collegamento non possa essere trasposto anche nel Marvel Cinematic Universe. A questo proposito, in queste ore i fan si stanno domandando in che universo sarà ambientato The Fantastic 4.

Il film uscirà il 25 luglio 2025, restate con noi per tutte le prossime novità.