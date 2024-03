The Fantastic 4: un nuovo rumor svela il motivo dell'ambientazione anni '60

Dopo le indiscrezioni sulla presenza di Franklin e Valeria Richard in The Fantastic 4, in queste ore è emersa una nuova voce di corridoio sul film Marvel Studios che potrebbe spiegare la chiacchierata ambientazione anni '60.

La domanda che molti fan si pongono fin dalla pubblicazione del primo poster del film e dalla conferma del setting retro è: perché, se i Fantastici 4 esistono nel MCU dagli anni 60, nessuno degli altri eroi e protagonisti della Saga ne ha mai sentito parlare? Perché il mondo non li conosce? Ebbene, questa nuova indiscrezione potrebbe fornire la risposta definitiva...e la spiegazione potrebbe essere molto più semplice del previsto.

Secondo il noto insider Daniel Richtman, infatti, The Fantastic 4 sarà ambientato in un universo alternativo: semplicemente, gli eroi del MCU non hanno mai incontrato la Prima Famiglia né ha mai sentito parlare di Mr Fantastic e degli altri supereroi dei F4 perché questi personaggi abiteranno una versione alternativa della Terra, nella quale sono presumibilmente gli unici supereroi del mondo. Immaginiamo che, grazie alla Saga del Multiverso e agli studi che Reed Richards starà certamente portando avanti sulle realtà alternative e le Incursioni, i Fantastici 4 arriveranno in qualche modo nella Sacra Linea Temporale del MCU.

Ricordiamo che le riprese del film inizieranno questo agosto, con la data d'uscita fissata per luglio 2025. Nel frattempo, continuano i rumor su Ryan Gosling nel MCU.

