The Fantastic 4, e se i protagonisti arrivassero nel MCU grazie a Loki?

I rumor su The Fantastic 4 sono tantissimi e le speranze dei fan non sono da meno, ma una nuova teoria dedicata a Loki e pubblicata in queste ore ha catturato la nostra attenzione.

Già prima della pubblicazione del poster ufficiale del film da parte dei Marvel Studios, le indiscrezioni avevano anticipato un'ambientazione anni 60 per The Fantastic 4, che chiaramente stonerebbe con il resto della continuity del MCU: come mai, se la Prima Famiglia dei supereroi esiste nel mondo Marvel dagli anni '60, Iron Man e gli altri non hanno mai sentito parlare di loro? La spiegazione potrebbe essere legata ovviamente alla Saga del Multiverso e nello specifico a Loki, come vuole questa nuova teoria pubblicata da un fan su Reddit.

"Nessuno nel MCU ricorda i Fantastici Quattro perché sono viaggiatori del tempo di una linea temporale ramificata - alla quale però adesso è permesso di esistere", in riferimento al finale della seconda stagione di Loki: in quell'episodio, come certamente ricorderete, Loki diventa il guardiano di tutte le linee temporali ramificate dell'MCU, e grazie al suo sacrificio il Multiverso è libero di prosperare, al contrario di ciò che accadeva prima, quando la TVA distruggeva le varie linee temporali per ordine di Kang. Ora, se è vero che i Fantastici Quattro arriveranno da un universo alternativo, grazie a Loki potranno finalmente esistere.

The Fantastic 4 uscirà il 25 luglio 2024: nel cast Pedro Pascal interpreterà Reed Richards, Vanessa Kirby sarà Sue Storm, Joseph Quinn sarà di Johnny Storm ed Ebon Moss-Bachrach sarà Ben Grimm (AKA la Cosa).