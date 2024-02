The Fantastic 4, il primo poster conferma l'ambientazione anni 60?

Mentre sui social è già partita la 'sfida' tra The Fantastic 4 e Superman: Legacy, che usciranno nello stesso mese di luglio 2025, vale la pena analizzare nel dettaglio il primo poster ufficiale pubblicato dai Marvel Studios per l'attesissimo reboot dei Fantastici 4 targato MCU.

La cosa più interessante dello 'shadow-drop' della Marvel, arrivato a sorpresa in occasione della Festa di San Valentino, non è tanto il reveal del cast ufficiale - Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, nomi che se ci seguite quotidianamente probabilmente avevate già imparato a memoria pensando al cast di Fantastici 4 - quanto il look conferito al poster e i dettagli che compongono l'immagine.

L’illustrazione gioiosa che ritrae i protagonisti celebrare San Valentino mostra un trattamento retrò per il titolo, senza contare i costumi quasi di lana all'apparenza e i mobili moderni della metà del secolo scorso: la prima cosa a venire in mente è Wandavision, l'acclamata serie tv diretta guarda caso da Matt Shakman, regista scelto dai Marvel Studios per dirigere The Fantastic 4. Più importante ancora, è da notare il fatto che Ben Grimm, alias La Cosa, sembra leggere un numero della rivista Life del dicembre 1963, un dettaglio fondamentale che potrebbe confermare le indiscrezioni degli scorsi mesi secondo le quali la storia del film sarà ambientata negli anni '60.

La cosa suggerisce che The Fantastic 4 avrà luogo in un universo parallelo rispetto al MCU - altrimenti perché nel presente non c'è traccia di loro? - oppure che, per qualche ragione, il MCU oggi li ha 'dimenticati': quel che è certo è che i Marvel Studios sembrano intenzionati a proporre al pubblico un vero e proprio nuovi inizio, prima di lanciarsi a capofitto nel mega-evento di Avengers: Secret Wars previsto per il 2027.

