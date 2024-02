The Fantastic 4: perché la presenza di HERBIE è più importante di quanto pensiate

Dopo aver parlato del legame tra i Fantastici 4 e Kang il conquistatore, spostiamo la nostra attenzione su una delle più grandi sorprese del sorprendente primo poster ufficiale di The Fantastic 4, ovvero il robottino HERBIE.

Il compagno robotico dei Fantastici Quattro, che il poster ha confermato essere uno dei protagonisti dell'attesissimo nuovo film dei Marvel Studios, ha una ricchissima storia nel franchise dei Fantastici Quattro: venne creato, pensate, nei lontani anni '70, circa dieci anni dopo l'uscita dei fumetti originali della Prima Famiglia Marvel, ma un po' come sarebbe avvenuto con Harley Quinn, creata per la serie tv animata di Batman, anche le origini di HERBIE sono legate al piccolo schermo e non hanno nulla a che fare con i fumetti.

Il personaggio infatti esordì in tv durante il cartone animato del sabato mattina I nuovi Fantastici Quattro, e successivamente nel 1979 approdò sulle pagine dei fumetti Marvel Comics, per accompagnare Mr Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa nelle loro avventure cosmiche, e da allora è apparso in numerose storyline della Marvel. Si tratta di un personaggio usato spesso e volentieri come elemento comico, e la sua inclusione nel film MCU conferma che The Fantastic 4 non rinuncerà agli elementi più bizzarri della mitologia della saga per inseguire toni più realistici come i precedenti, fallimentari film del franchise degli F4.

A questo proposito, non molti sanno che HERBIE era inizialmente previsto per i film dei Fantastici 4 della Fox: nel film del 2005 fu girato un breve cameo che mostra HERBIE immobile, incluso solo nella versione estesa uscita in home video, mentre per quello del 2015 vennero pubblicati online dei concept art dell'artista Fausto De Martino che mostravano una versione di HERBIE proposta per il progetto, ma scartata.

Per altre novità sul film, scoprite le ultime indiscrezioni su Dottor Destino, Galactus e Silver Surfer in The Fantastic 4.