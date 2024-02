The Fantastic 4, da Pedro Pascal a Vanessa Kirby: la reazione del cast dopo l'annuncio

Il primo poster di The Fantastic 4 ci ha regalato 4 novità sul film, ma soprattutto ha 'liberato' i protagonisti Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, che dopo mesi di indiscrezioni possono finalmente palesarsi ai fan.

Ed effettivamente è proprio ciò che gli interprete di Reed Richards/Mr Fantastic, Sue Storm/Donna Invisibile, Johnny Storm/Torcia Umana e Ben Grimm/La cosa hanno fatto in queste ore, dato che come potete vedere nei post in calce all'articolo i quattro attori sono corsi immediatamente sulle loro pagine ufficiali del social network Instagram per condividere l'annuncio dei Marvel Studios e aggiornare i propri follower sull'attesissimo film del Marvel Cinematic Universe, probabilmente uno dei più attesi di sempre per gli appassionati del franchise.

A rompere gli indugi ci ha pensato Vanessa Kirby, che ha scritto: "Buon San Valentino a tutti. Dalla nostra famiglia alla vostra. Sono molto onorata di interpretare Sue Storm, la 'first lady' originale della Marvel dal 1961. Spero di renderle giustizia". Dopo di lei è stato il turno di Pedro Pascal, che ha accompagnato la sua didascalia con quattro appropriati cuori blu: "Dalla nostra famiglia alla vostra The Fantastic Four, nelle sale dal 25 luglio 2025 #AllYouNeedIsLove". Joseph Quinn è stato più sintetico, scrivendo solo: "Fantastico", mentre Ebon Moss-Bachrach ha ripetuto: "Dalla nostra famiglia alla vostra: BUON SAN VALENTINO!!!".

Il film uscirà il 25 luglio 2025.