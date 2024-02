The Fantastic 4, Pedro Pascal al settimo cielo: 'Incredibile far parte di questa famiglia'

L'annuncio del cast di The Fantastic 4 sembra aver reso felici i fan Marvel, che una volta tanto non paiono aver dato vita a fazioni di sorta dedicando, invece, un plauso più o meno unanime alla scelta degli Studios: ma qual è, invece, lo stato d'animo di coloro a cui toccherà vestire i panni di Reed Richards e soci?

A parlarne, mentre si parla già di Javier Bardem come possibile Dottor Destino dell'MCU, è stato Pedro Pascal: durante la premiazione degli ultimi SAG Awards (che hanno visto la star di The Last of Us trionfare come Miglior attore) il futuro Mr. Fantastic ha infatti espresso tutta la sua felicità per esser stato scelto da Marvel.

"Non riesco ad esprimere quanto io sia felice, è una cosa che va oltre. Non c'è nulla di più entusiasmante di far parte di un cast del genere, con Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joe Quinn e il nostro regista Matt Shakman. Essere invitato in una famiglia del genere è incredibile, tutti noi vogliamo fare del nostro meglio e condividerlo con il mondo" sono state le sue parole. E voi, cosa ne pensate? Credete che Pedro Pascal sia stata la scelta giusta per Reed Richards? Diteci la vostra nei commenti!