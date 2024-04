The Fantastic 4, Julia Garner sarà Silver Surfer nel nuovo film Marvel!

Sin dall'annuncio del cast, l'eccitazione intorno al The Fantastic 4 del Marvel Cinematic Universe si è fatta palpabile: le aspettative, visti i nomi in gioco, sono inevitabilmente altissime, ma l'impressione di tutti era che mancasse ancora qualcosa per completare un puzzle decisamente promettente... Qualcosa come Silver Surfer!

Il problema è comunque presto risolto: i Marvel Studios hanno infatti annunciato pochi minuti fa l'attrice che interpreterà l'iconico personaggio nel film in cui potremmo incontrare anche i figli di Reed Richards e Susan Storm!

Sarà Julia Garner, dunque, a vestire i panni (si fa per dire!) di Silver Surfer nel Marvel Cinematic Universe: l'attrice, stando a quanto leggiamo, sarà chiamata a interpretare nello specifico Shalla-Bal (si tratta, per chi non lo sapesse, della seconda versione di Silver Surfer apparsa nei fumetti Marvel, nei quali la nostra ha fatto la sua prima comparsa nel 1968 come amante della versione originale del personaggio, Norrin Radd).

Classe 1994, Garner è nota ai più soprattutto per il ruolo di Ruth Langmore in Ozark, interpretazione per la quale l'attrice candidata per ben due volte ai Golden Globes (trionfando nel 2023). La potenziale ciliegina sulla torta, insomma, di un cast che non lascia certo a desiderare! Protagonisti a parte, comunque, alcuni rumor hanno spiegato la scelta di un'ambientazione anni '60 per The Fantastic 4.

