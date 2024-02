The Fantastic 4, Javier Bardem sarà Galactus nel film MCU? Le ultime novità

Dopo gli ultimi aggiornamenti sulla sceneggiatura di The Fantastic 4, in queste ore sono emerse grosse novità per quanto riguarda il casting di Galactus, che in base alle fonti dovrebbe essere il villain principale del film MCU.

Dai rispettivi social, infatti, i due noti insider Daniel Richtman e Jeff Sneider hanno confermato che attualmente Javier Bardem detiene l'offerta per interpretare Galactus e hanno anche aggiunto che la speranza dei Marvel Studios è quella di reclutare altri due attori per interpretare altrettanti villain, presumibilmente i famosi araldi di Galactus: in precedenza si era parlato molto di Antonio Banderas come prima scelta per Galactus, ma evidentemente le tempistiche della produzione hanno portato l'attore ad abbandonare il progetto.

Da notare che gli insider sembrano particolarmente informati per quanto riguarda il cast di Fantastici 4: come saprete di certo se ci seguite con regolarità, i nomi di Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Invisible Woman), Joseph Quinn (Johnny Storm/Human Torch) ed Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing) circolavano su questi canali già da diversi mesi prima dell'annuncio ufficiale dei Marvel Studios, che non ha fatto altro che confermare ciò che gli insider avevano già svelato.

Sarà così anche per Galactus e Javier Bardem? Staremo a vedere. Nel frattempo, una star di Oppenheimer si è candidata per l'Uomo Talpa in The Fantastic 4.