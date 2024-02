The Fantastic 4, grosse novità su Dottor Destino, Galactus e Silver Surfer

Il cast dei protagonisti di The Fantastic 4 è stato ufficialmente svelato dai Marvel Studios, ma per quanto riguarda il resto degli attori del film e in particolare i villain?

In queste ore sono emerse grosse novità da questo punto di vista, principalmente grazie al noto giornalista e insider Jeff Sneider: stando alle sue fonti, infatti Galactus è confermato come il villain principale di The Fantastic 4, con l'attore Javier Bardem in pole position per interpretare la parte (nei mesi scorsi si era parlato a lungo di Antonio Banderas, ma non è da escludere che con il passare del tempo l'attore di Dolor y Gloria abbia dovuto rinunciare).

Inoltre, in questi giorni i Marvel Studios starebbero cercando l'attore ideale per Silver Surfer, altro personaggio di cui si è parlato a lungo negli scorsi mesi in relazione al nuovo film Marvel Cinematic Universe: per diverso tempo i rumor hanno anticipato la possibilità di una Silver Surfer femminile interpretata da Anya Taylor Joy, ma Sneider non menziona questa indiscrezione né per confermarla né per smentirla, riferendosi a Silver Surfer in generale.

Infine, novità anche sulla situazione di Dottor Destino, il villain più famoso dei Fantastici Quattro e uno dei cattivi più importanti della Marvel: stando sempre a Sneider, il personaggio apparirà solo alla fine del film The Fantastic 4, ma i casting avranno luogo solo dopo che le riprese del film saranno ben avviate.

In attesa di aggiornamenti, ecco tutto quello che dovete sapere su The Fantastic 4.