The Fantastic 4: nel film Marvel ci saranno anche i figli di Reed e Susan?

Mentre continuano i rumor su Ryan Gosling come Silver Surfer, in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni su The Fantastic 4, attesissimo reboot della saga targato Marvel Studios per la Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe.

Stando al famoso insider Can we get some toast, infatti, il figlio di Reed e Susan Franklin Richard apparirà nel film diretto Matt Shakman, le cui riprese dovrebbero iniziare in estate: lo scooper, considerato tra i più attendibili del settore, ha pubblicato l'informazione sulla sua pagina ad abbonamento, rivelando anche che i lavori del film MCU partiranno nel mese di agosto.

Non è la prima volta che si parla di una possibile inclusione dei figli di Mr Fantastic e Donna Invisibile nel reboot dei Marvel Studios: in passato diverse indiscrezioni avevano già puntato in questa direzione, che certamente contribuirebbe non poco a differenziare il nuovo film MCU dai precedenti adattamento cinematografici della saga dei Fantastici 4, trasformando essenzialmente il film in un vero e proprio 'Fantastici 6' ed esplorando ancora di più il concetto di 'famiglia' alla base del franchise. Dovete sapere infatti che, nei fumetti, anche Franklin e Valeria Richards, i figli di Reed e Susan, sono dotati di superpoteri: anzi, in base alla tradizione della Marvel Comics, Franklin è un mutante di livello omega, e nel corso delle sue avventure si è dimostrato perfino in grado di sconfiggere i Celestiali.

The Fantastic 4 è attualmente previsto per il 25 luglio 2025. Per altri contenuti, scoprite le ultime indiscrezioni sulla sceneggiatura di The Fantastic 4.

