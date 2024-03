The Fantastic 4, una teoria potrebbe offrire un assist per rimpiazzare Kang

Mentre la Marvel prova a unire la storia degli Avengers con quella degli X-Men, c'è una teoria per cui i Fantastici 4 sembrano avere la soluzione: rendendo il Dottor Destino l'antagonista di "Avengers: Secret Wars", i quattro supereroi potrebbero aver bisogno di Loki per sconfiggere il nemico.

Così come la Dimensione Oscura sta a Doctor Strange, allo stesso modo la Zona Negativa sta ai Fantastici 4: si tratta di una dimensione alternativa e si colloca al di fuori di tutti gli universi. È qui che potrebbe avere luogo la prossima avventura dei supereroi (già Pedro Pascal si è dichiarato felice di recitare nei Fantastici 4). Se i protagonisti dovessero rimanervi incastrati, il Dottor Destino, arrivato alla Fine del Tempo, potrebbe salire sul trono di Battleworld come divinità imperatrice e usurpare Loki.

Con Loki rimosso dal trono, i Fantastici 4 potrebbero entrare nell'universo MCU; unendo le loro doti da esploratori - caratteristica che i quattro ereditano dai fumetti - all'aiuto di Loki, gli eroi potrebbero costruire insieme una squadra di eroi per sconfiggere l'imperatore Destino. L'ipotesi che il Dottor Destino diventi il principale antagonista di Avengers: Secret Wars lo rende il candidato perfetto per sostituire il personaggio di Kang, che doveva essere originariamente interpretato da Jonathan Majors.

La Zona Negativa, che pur sembra essere alla base di molti problemi per i quattro eroi, potrebbe essere utilizzata dal dottor Reeds come luogo alternativo dove relegare la figura di Galactus, uno dei più potenti personaggi di tutto l'Universo Marvel. Se questa dimensione dovesse coincidere con la Fine del Tempo, ecco che l'aiuto di Loki, e, di conseguenza, della TVA, potrebbe rivelarsi prezioso per rendere Galactus un diversivo per l'imperatore Destino e portare a termine la missione.