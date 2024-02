The Fantastic 4, Ebon Moss Bachrach: 'Ho firmato nel 2023, abbiamo già una chat di gruppo'

L'attore di The Bear Ebon Moss-Bachrach interpreterà La Cosa nel MCU a partire dall'attesissimo nuovo film The Fantastic 4, e nelle scorse ore ha parlato per la prima volta del ruolo durante il Jimmy Kimmel Live.

L'attore ha confermato di aver avuto diverso tempo per fare le sue ricerche e recuperare i fumetti dei Fantastici 4, dato che a quanto pare ha firmato con i Marvel Studios già diversi mesi, più nello specifico dalla scorsa estate, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto 2023: "Ho ricevuto la chiamata mi pare a fine luglio, o nei primi di agosto. Ricordo che stavo passeggiando per la città...eravamo ancora nel bel mezzo dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori e ho ricevuto una telefonata dal mio agente. Non pensavo affatto al lavoro, in quel periodo. Mi ha detto: 'Ti hanno chiesto di interpretare La Cosa nel film dei Fantastici 4'. Sono rimasto letteralmente scioccato."

Alla domanda su come verrà creata La Cosa nel MCU, l'attore ha confermato che l'amorevole eroe dagli occhi azzurri sarà realizzato usando la CGI, proprio come accade con Hulk di Mark Ruffalo: "Nei primi film di Fantastici 4 Michael Chiklis indossava un abito, penso, ma ho saputo che era davvero scomodo", ha spiegato. "Credo che questa pratica sia ormai superata. Adesso con la tecnologia è un po' più facile per gli attori. Si tratterà principalmente di performance capture."

L'attore ha confermato di aver letto la sceneggiatura ma non si è lasciato sfuggire dettagli particolari, limitandosi ad annuire quando Jimmy Kimmel ha notato che il poster di The Fantastic 4 farebbe pensare ad un'ambientazione anni '60, e ha anche rivelato che i Fantastici 4 hanno già una chat di gruppo: "Non ho ancora incontrato Vanessa Kirby, ma c'è una chat di gruppo. L'ha creata Pedro Pascal un paio di giorni fa. Ci siamo salutati, per adesso, ognuno ha scritto qualcosa, non siamo gente timida."

The Fantastic 4 uscirà il 26 luglio 2025, con le riprese che dovrebbero iniziare in primavera.