The Fantastic 4, tutto quello che dovete sapere sul film MCU: cast, storia, data d'uscita

Se viete ripresi dall'annuncio a sorpresa di The Fantastic 4 organizzato dai Marvel Studios per il Giorno di San Valentino 2024, vi proponiamo la guida completa con tutte le informazioni note (finora) sul film MCU.

Qui sotto, in un pratico elenco recap, troverete tutto quello che dovete sapere su The Fantastic 4 dei Marvel Studios:

Data d'uscita : dopo numerosi rinvii, causati prima dal covid e poi dagli scioperi degli sceneggiatori, i Marvel Studios hanno confermato che The Fantastic 4 uscirà il 25 luglio 2025, pochi giorni dopo Superman: Legacy di James Gunn, il primo film del DCU che invece arriverà l'11 luglio. Fino a poche ore fa Fantastic 4 era atteso per il 2 maggio 2025, data che ora è occupata da Thunderbolts, sempre dei Marvel Studios.

: tanto per fare chiarezza, The Fantastic 4 uscirà in esclusiva al cinema, distribuito dalla Disney. Trattandosi di uno dei film MCU più attesi di sempre per la saga, i Marvel Studios e la Disney ripongono grande fiducia nel progetto e la distribuzione sul grande schermo è assicurata. Solo successivamente, come tutti i film Marvel Studios, The Fantastic 4 arriverà in streaming su Disney+ e in home-video. Il cast : i quattro attori protagonisti di The Fantastic 4 saranno Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, interpreti rispettivamente di Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm e Ben Grimm, ovvero Mr Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e La cosa. Attualmente non sono stati svelati altri attori del cast.

: la trama del film è attualmente sconosciuta, ma il primo poster di The Fantastic 4 ha svelato almeno quattro grosse informazioni sul film che vi invitiamo a scoprire cliccando sul link evidenziato. I nomi dietro la macchina da presa: il regista di The Fantastic 4 è Matt Shakman, già autore per i Marvel Studios dell'acclamata serie tv WandaVision, chiamato a sostituire il regista di Spider-Man Jon Watts, scelto originariamente per dirigere il film. La sceneggiatura è stata scritta dallo sceneggiatore di Avatar: The Way of Water Josh Friedman e dal duo di sceneggiatori di The Last of the Great Romantics Jeff Kaplan e Ian Springer. Come per ogni altro progetto dei Marvel Studios, il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, sarà il produttore esecutivo.

Continuate a seguirci per tutte le novità su The Fantastic 4, che con le riprese ai nastri di partenza certamente non tarderanno ad arrivare.