The Fantastic 4 sarà ambientato negli anni '60? Cosa sapere sul film MCU

The Fantastic 4 sarà ambientato negli anni '60? Mentre si discute dell'ultimo rumor riguardante l'arrivo di Henry Cavill nel MCU, con la star che avrebbe accettato un misterioso ruolo nel franchise di Kevin Feige, ecco cosa dovete sapere sull'attesissimo film sulla Prima Famiglia Marvel.

Uno degli aspetti più intriganti del progetto è sicuramente l'ambientazione di The Fantastic 4, che potrebbe diventare la caratteristica peculiare del film: il primo poster ha infatti apparentemente confermato le passate indiscrezioni relative ad una potenziale ambientazione anni '60, vale a dire l'epoca in cui nacque effettivamente il fumetto dei Fantastici 4 creato da Stan Lee e Jack Kirby, Non è dato sapere, e in tal senso gli indizi sono molteplici.

Non è ancora dato sapere se The Fantastic 4 sarà ambientato in un universo alternativo o nel MCU 'principale', ma un setting anni '60 sembra certo grazie al look dei vestiti indossati dagli attori, le facce sorridenti da cartolina, il font utilizzato per il titolo e soprattutto il design retro del robottino HERBIE e la rivista Time tenuta in mano da Ben Grimm, identica al vero numero del Time del dicembre 1963. Da segnalare anche che, negli scorsi mesi, alcuni rumor avevano anticipato che parte del film sarà girata in 18fps per ricordare le pellicole in Super8, un formato cinematografico creato proprio negli anni 60.

L'ultimo grande indizio in tal senso è la scelta del regista Matt Shakman, che può vantare una grande esperienza nelle storie d'ambientazione d'epoca avendo già firmato per i Marvel Studios la serie tv WandaVision.

The Fantastic 4 uscirà il 25 luglio 2025, restate con noi per tutte le prossime novità e approfondimenti: ad esempio, scoprite gli ultimi rumor su Dottor Destino, Galactus e Silver Surfer.