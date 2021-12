The Family Man: Nicolas Cage nell'omaggio al classico natalizio 'La vita è meravigliosa'

Questa sera su Rete 4 andrà in onda il film The Family Man, classico delle feste di Natale con Nicolas Cage protagonista assoluto insieme a una Tea Leoni irresistibile. La pellicola diretta da Brett Ratner è stata un successo internazionale al box-office e ha confermato il periodo d'oro di Cage tra la fine dei '90 e l'inizio degli anni Duemila.

Sono trascorsi ormai 21 anni dall'uscita nelle sale di The Family Man e in questo arco di tempo il film si è guadagnato il titolo di classico delle festività natalizie. La pellicola vede protagonista Nicolas Cage nei panni di un broker milionario che la vigilia di Natale si mette a riflettere su come poteva essere la sua vita se fosse rimasto insieme alla sua vecchia fidanzata del college anziché lasciarla per proseguire negli studi e specializzarsi nel mondo della finanza.

Risultato: a causa di un intervento divino Jack Campbell - questo il nome del protagonista - si risveglia in una casa che non conosce, senza il suo patrimonio finanziario, con due figli piccoli e sposato alla donna che aveva lasciato anni prima, Kate Reynolds. Lungo il tragitto incontrerà un angelo che gli spiegherà che quella che sta vivendo non è la sua nuova vita bensì un'occhiatina, uno sbirciare da dietro la porta quella che poteva essere la sua vita. Dopo l'iniziale trauma, Jack si adatterà talmente tanto alla sua nuova vita di padre di famiglia e marito fedele che non vorrà più tornare indietro.

Pur non essendo un remake vero e proprio, The Family Man rientra in quel genere di film che hanno al centro un intervento divino volto a insegnare una lezione morale al suo protagonista, proprio come accadeva a un altro classico del Natale, La vita è meravigliosa di Frank Capra, dove il protagonista era interpretato dal grande James Stewart. Pur non raggiungendo tali vette, The Family Man è una lettura contemporanea e riuscita di quel soggetto e una delle migliori prove attoriali di Cage, allora nel suo periodo d'oro.

Rimanendo su Cage, vi rimandiamo al trailer di The Unbearable Weight of Massive Talent dove l'attore interpreta se stesso.