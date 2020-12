The Family Man, il libro che legge Kate non fu scelto a caso: ecco la sua storia

Il cinema, si sa, è fatto anche di piccoli dettagli: in un film anche l'elemento più insignificante può nascondere un significato profondo, una finestra sul messaggio che il regista vuole mandarci tramite quelle immagini. È il caso, ad esempio, di un libro che fa la sua comparsa durante The Family Man.

La sequenza di cui parliamo è quella in cui Kate giace sul letto mentre Jack la implora di ricordarsi di lui: durante quella scena così intensa possiamo notare la presenza di un libro, nella fattispecie Being There di Jerry Kosinski (tradotto in italiano come Oltre il Giardino).

La lettura a cui si dedica il personaggio di Téa Leoni è tutt'altro che casuale, come chi ha letto il libro avrà probabilmente intuito: il protagonista di Being There è infatti tale Chauncey Gardiner, un perfetto signor nessuno dal passato enigmatico che, da un momento all'altro, vede la propria vita cambiare da così a così grazie all'eredità di un ricchissimo magnate di Wall Street.

Il riferimento alla vita di Jack è palese, con il personaggio di Nicolas Cage che in quel momento è impegnato proprio a cercare di dare una svolta decisiva alla sua vita investendo sul mercato finanziario. Un piccolo dettaglio, insomma, che riesce però sicuramente ad impreziosire ulteriormente il film! The Family Man a parte, intanto, scopriamo insieme i 5 peggiori film di Nicolas Cage.