The Fall Guy: Winston Duke di Black Panther nel cast del film con Ryan Gosling!

Noto al grande pubblico per aver vestito i panni di M'Baku in Black Panther nel 2018, Winston Duke tornerà nel Marvel Cinematic Universe la prossima settimana nell'attesissimo Wakanda Forever, che arriverà nelle sale italiane il 9 novembre.

Nel corso della sua carriera l'attore ha preso parte ad altri importanti film come Us di Jordan Peele e, come riportato dagli ultimi rumor, prossimamente si unirà a Ryan Gosling in The Fall Guy, il nuovo action ispirato all'iconica serie tv degli anni '80.

La trama ruota attorno ad uno stunt-man di Hollywood, che la notte arrotonda facendo il cacciatore di taglie e, secondo The Hollywood Reporter, Duke interpreterà il miglior amico del personaggio di Gosling. Il cast di The Fall Guy conta anche Stephanie Hsu, oltre a Emily Blunt e a Aaron Taylor-Johnson.

La pellicola sarà diretta da David Leitch (Atomic Blonde, Deadpool 2, Bullet Train), mentre la sceneggiatura sarà firmata da Drew Pearce, che ha già collaborato con il regista in Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. Kelly McCormick produrrà il progetto. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul film, ma sappiamo che The Fall Guy non arriverà nelle sale prima del 2024.

