The Fall Guy, Universal rivela i primi dettagli sul film con Ryan Gosling

In occasione del CinemaCon 2023, la Universal ha fornito agli spettatori un primo sguardo su The Fall Guy, thriller d'azione diretto da David Leitch (Deadpool 2, Fast & Furious - Hobbs & Shawn, Bullet Train) e con la partecipazione di Ryan Gosling - tra qualche mese al cinema con Barbie.

Basato sull'omonima serie TV degli anni '80, il film viene promosso come un grandissimo sfarzo di performance acrobatiche – d'altronde lo stesso Leitch è uno stuntman, come ci ricordano pellicole quali Daredevil, Tron: Legacy e Hitman: Agent 47. Non sorprende che un'esibizione si sia svolta anche in occasione dell'evento.

Come riporta /Film, "Lo spettacolo consisteva in artisti che eseguivano svariate acrobazie, fantastiche e pericolose nello stesso tempo: si lanciavano dal soffitto, andavano in giro in motocicletta, facevano parkour e maneggiavano ogni tipo di armi pericolose". Dopodiché si è svolta la proiezione di una prima parte della pellicola.

Il personaggio di Ryan Gosling è Colt Seavers, uno stutnman in pensione che lavora come cameriere; almeno finché la sua ex ragazza, una regista di Hollywood (Emily Blunt) non lo contatta per aiutarla a ricercare una star del cinema scomparsa (Aaron Taylor-Johnson). Nel cast figurano anche WInston Duke, Stephanie Hsu e Aaron Taylor-Joohnson. E la prestigiosa rassegna di attori non termina certo qui: anche Hannah Waddingham di Ted Lasso reciterà in The Fall Guy.

The Fall Guy debutterà il 1° marzo 2024. Nell'attesa, sembra che il nuovo progetto dell'attore di La La Land, Blade Runner 2049 e The Gray Man riuscirà a sorprendere lo spettatore: secondo Ryan Gosling, la sceneggiatura di Barbie è la "migliore che abbia mai letto".