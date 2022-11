The Fall Guy, Teresa Palmer entra nel cast del nuovo film con Ryan Gosling

Teresa Palmer è ufficialmente entrata nel cast di The Fall Guy, nuova pellicola di David Leitch con Ryan Gosling. L'attrice si aggiunge ad un gruppo particolarmente folto di star che a molti ha ricordato molto l'operazione fatta dallo stesso regista in vista dell'uscita nelle sale di Bullet Train.

Insomma, pare che David Leitch sia diventato un regista capace di attirare particolarmente di divi. Dopo la virata al genere action di Ryan Gosling, l'attore vestirà i panni del protagonista nella nuova pellicola del regista tratta da una serie anni 80. Al centro ci sarà la vita di uno stuntman rimasto intrappolato in una situazione più grande di lui. L'interprete torna nel ruolo di un eroe d'azione dopo il successo di The Gray Man dei Fratelli Russo.

Dopo l'annuncio dell'ingresso nel cast di The Fall Guy di Emily Blunt, si è unita anche Teresa Palmer conosciuta per il suo ruolo nel film Warm Bodies con Nicholas Hoult e nella serie A Discovery of Witches. Non si sa che ruolo ricoprirà la Palmer al momento ma, ciò che è sicuro, è che The Fall Guy sarà un film che si posizionerà quasi sicuramente sulla stessa linea creativa di Bullet Train, pellicola di Leitch uscita quest'anno. Il film dovrebbe arrivare al cinema nel 2024.

Recentemente è arrivata nel cast di The Fall Guy Hannah Waddingham, pluripremiata attrice nota per il suo ruolo nella serie comedy sportiva Ted Lasso. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!