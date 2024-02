The Fall Guy, nel nuovo teaser Ryan Gosling è in lacrime... Per Taylor Swift!

Ryan Gosling affranto nella sua auto mentre ascolta il brano All Too Well di Taylor Swift è il simbolo del nuovo teaser trailer di The Fall Guy, la nuova action comedy basata sull'omonima serie tv anni '80 in cui Gosling interpreta lo stunt-man Colt Seavers, che nello show originale aveva il volto di Lee Majors.

Dopo il successo ottenuto con Barbie nel ruolo del Ken principale della storia raccontata nel film di Greta Gerwig, Ryan Gosling torna ad un genere che conosce molto bene e che anche in passato gli ha regalato parecchie soddisfazioni.



Dopo il primo trailer di The Fall Guy di qualche mese fa, durante il Super Bowl è stato mostrato un nuovo trailer del film e in una sequenza si vede Jody, l'ex fidanzata di Colt, interpretata da Emily Blunt, bussare al finestrino dell'auto dell'uomo, chiedendogli se sta piangendo ascoltando la canzone di Taylor Swift:"Non lo fa tutto il mondo?" gli risponde Seavers.



Il teaser trailer di The Fall Guy è uno dei tanti che sono stati lanciati proprio in occasione del Super Bowl che ha visto contrapposti i Kansas City Chiefs (vincitori) e i San Francisco 49ers all'Allegiant Stadium di Las Vegas, in Nevada.

Il Super Bowl è l'evento sportivo (e non solo) maggiormente seguito negli Stati Uniti d'America e proprio per questo aziende e major cinematografiche lavorano per accaparrarsi uno slot all'interno della programmazione televisiva del match.



A fine novembre è stata rinviata l'uscita di The Fall Guy rispetto alla data originariamente prevista.