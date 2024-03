The Fall Guy stabilisce un nuovo Guinness World Record, superato 007 Casino Royale

Mentre gli insider parlano di un contratto firmato tra Ryan Gosling e i Marvel Studios per un ruolo in uno dei prossimi film MCU, emergono nuove informazioni sulla produzione di The Fall Guy, imminente nuova fatica della star di Barbie e La La Land.

Il film, diretto da David Leitch e pensato come una lettera d'amore al lavoro degli stunt-man, a quanto pare avrebbe stabilito un nuovo importante Guinness World Record: come evidenziato dal nuovo video promozionale disponibile in calce all'articolo, e pubblicato sui canali YouTube di Universal Pictures e della casa di produzione 87North, The Fall Guy ha fatto registrare un nuovo record per il maggior numero di colpi di cannone in un'auto durante una singola acrobazia (nel gergo tecnico, un 'colpo di cannone' è la classica acrobazia automobilistica che vede un'esplosione avvenire sotto l'auto mentre quella è in movimento, facendola ribaltare su se stessa più volte).

Logan Holladay, che si è occupato delle acrobazie di guida del personaggio interpretato da Ryan Gosling, ha preso parte a questo speciale stunt, che gli richiedeva di eseguire un colpo di cannone a bordo di una Jeep Grand Cherokee modificata. Holladay ha fatto rotolare l'auto otto volte e mezzo nello stunt, stabilendo dunque il nuovo Guinness World Record: il primato era precedentemente detenuto da Adam Kirley per 007 Casino Royale.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di The Fall Guy.

