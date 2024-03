The Fall Guy ha un significato speciale per il suo regista: 'È una lettera d'amore'

The Fall Guy è l'ultimo lavoro fatto dallo stesso regista del primo John Wick con Keanu Reeves e di Atomica Bionda, spericolato film d'azione con protagonista Charlize Theron. Di certo però il nuovo film con Ryan Gosling siamo certi che non deluderà le aspettative, ma questa al momento resta una nostra sensazione.

Ecco quindi che, mentre vi invitiamo a guardare il trailer di The Fall Guy, è proprio il suo stesso regista a rivelarci che questo suo lavoro è diverso da quanto ha fatto in precedenza, in quanto si tratta di un vero e proprio atto d'amore dal suo punto di vista.

Secondo quanto ha riferito quest'ultimo durante un'intervista per The Hollywood Reporter infatti:

"Si tratta di una lettera d'amore alle acrobazie ed a tutti coloro che fanno il difficile mestiere degli Stuntman. Eravamo consapevoli di dover essere più autentici possibile andando a scavare in quel mondo".

Sicuramente sapere questo fatto darà tutto un altro sapore alle sequenze d'azione che vedremo in The Fall Guy, in quanto saremo coscienti del difficile ed attento lavoro che è stato svolto per portarle a compimento nel modo migliore.

Oltretutto, secondo le prime recensioni sembra che il nuovo film di David Leitch renda effettivamente giustizia a coloro che fanno questo mestiere. Dobbiamo sempre vedere con i nostri occhi per giudicare con certezza queste cose, ma sicuramente si tratta di un valore positivo e che incentiva alle visione.

