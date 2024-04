The Fall Guy, lo show degli stunt ispirato al film arriva al parco Universal

Gli Universal Studios di Hollywood ospiteranno un nuovo spettacolo dal vivo dal titolo The Fall Guy Stuntacular Pre-Show ispirato al nuovo film diretto da David Leitch e con protagonisti Emily Blunt e Ryan Gosling. Lo show farà parte dell'attrazione Waterworld e aprirà il 27 aprile per concludersi il 19 maggio.

La performance che intratterrà gli ospiti del parco a tema presenterà una trama originale che offrirà uno sguardo dietro le quinte su come vengono progettate e portate in scena performance acrobatiche nell'ambientazione già esistente di Waterworld.

Grazie ad un video condiviso giovedì, è possibile scoprire l'idea dello show dal vivo proposto da Hannah Waddingham a Gosling, Blunt e Leitch, regista ed ex stunt-man. Dopo aver visto l'immagine di Blunt e Gosling che guidano una moto accanto ad uno squalo e ad un autobus pieno di visitatori degli Universal Studios, Leitch esclama:"Sento odore di spettacolo dal vivo!". Scoprite sul nostro sito le nuove foto di The Fall Guy, che unisce nello stesso cast due star di Barbie e Oppenheimer.



Lo show è prodotto da 87North Productions, una società di produzione e design d'azione fondata da Leitch e da Kelly McCormick, che ha lavorato a film come Bullet Train, Hobbs & Shaw, Deadpool 2, Atomica Bionda, Nobody e John Wick.

In The Fall Guy, uno stuntman di nome Colt (Gosling) si ritrova ad indagare su un attore famoso di nome Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson) coinvolto proprio nel film al quale sta lavorando.



Non perdetevi il trailer di The Fall Guy, in uscita nelle sale italiane il prossimo 1° maggio.

Wish - Dvd è uno dei più venduti oggi su