The Fall Guy, Ryan Gosling promosso o bocciato? Cosa dicono le prime recensioni

Con la performance canora di Ryan Gosling agli Oscar 2024 ancora bene impressa nella memoria, torniamo a parlare di The Fall Guy: il film di David Leitch in cui l'attore veste i panni dello stuntman Colt Seavers è stato presentato in anteprima al SXSW Festival.

Dopo aver appurato che anche un mostro sacro come Steven Spielberg ha apprezzato The Fall Guy, è ora quindi possibile dare uno sguardo anche alle prime reazioni dei critici cinematografici presenti in sala, così da farci un'idea con un po' di anticipo su pregi e difetti di uno dei lungometraggi più attesi del momento.

"Ci sono molti elementi che rendono The Fall Guy enormemente divertente, ma ciò che lo rende davvero originale è il modo in cui Leitch e il suo team (inclusi lo sceneggiatore Drew Pearce e lo stunt coordinator Chris O'Hara) hanno concepito le acrobazie del film come estensioni dei personaggi", ha scritto Bilge Ebiri, critico cinematografico di Vulture. Il giornalista ha elogiato anche l'alchimia tra Ryan Gosling ed Emily Blunt: "Forse la cosa più sorprendente di The Fall Guy è quanto sia genuinamente romantico. Blunt e Gosling hanno una splendida chimica".

"Se il film sembra eccessivo, è perché Leitch vuole dare al pubblico non un semplice assaggio, ma il buffet completo di ciò che il suo mestiere è capace di offrire. Alla fine gli spettatori non possono fare a meno di apprezzare quanto sia difficile far sembrare l'azione facile", scrive Peter Debruge nella sua recensione per Variety. Secondo Matthew Monagle di The Playlist, invece, "The Fall Guy non è un film d'azione: è una commedia romantica diretta da uno dei registi di genere più affermati del decennio. [...] The Fall Guy è un film meraviglioso sull'amore e sulla collaborazione mescolato ad un thriller estivo aggressivamente buono".



In generale, le recensioni lodano le performance degli attori e gli elementi acrobatici centrali nella pellicola, anche se qualcuno crede che Leitch avrebbe potuto osare di più, tanto sul versante dell'action quanto sul versante del racconto romantico. Non sono comunque mancate le critiche negative, come quella di Chase Hutchinson per The Wrap: "Il film si svolge nell'arco di quasi due ore senza alcun divertimento, restando sepolto sotto una gag vuota dopo l'altra". Non dovremo attendere moltissimo per esprimere un nostro personale giudizio sul film: concludiamo l'articolo ricordandovi che The Fall Guy arriverà in Italia il 1 maggio 2024.

