The Fall Guy, Ryan Gosling e Emily Blunt pronti all'azione nelle nuove foto ufficiali

The Fall Guy di David Leitch è stato presentato al South by Southwest, riscuotendo recensioni entusiastiche. L'action comedy, con Ryan Gosling ed Emily Blunt e scritto da Drew Pierce, è l'adattamento cinematografico della serie tv Professione pericolo, in onda negli anni '80 e con protagonista Lee Majors.

Ryan Gosling interpreta Colt Seavers, uno stunt-man alla ricerca di Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), la più grande star del cinema al mondo per la quale sta lavorando come controfigura sul set di un blockbuster di fantascienza western. Emily Blunt interpreta la regista del film all'interno del film, Jody Moreno. Da ex stunt-man, per David Leitch The Fall Guy è una lettera d'amore a quel mondo che lui conosce come le sue tasche e questo dettaglio non potrà che essere un valore aggiunto per il film.

Il film è caratterizzato da ficcanti scambi di battute tra i protagonisti e dal fascino del racconto metacinematografico. Nel cast anche Stephanie Hsu nel ruolo di un'assistente, Winston Duke come coordinatore degli stunt e Hannah Waddingham nei panni di una esigente produttrice.

Online sono state pubblicate le nuove immagini del lungometraggio, che verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 1° maggio, grazie a Universal Pictures che si è occupata anche della produzione del film. Anche Lee Majors, la star della serie, avrà un cameo.

Nel frattempo, The Fall Guy ha già stabilito un nuovo record da Guinness dei primati.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (DS) è uno dei più venduti di oggi.