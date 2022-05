The Fall Guy: Ryan Gosling nel nuovo action ispirato all'iconica serie degli anni '80

Mentre si vocifera di un franchise di The Gray Man con Ryan Gosling, nuovo action dei fratelli Russo in uscita su Netflix, in questo ore è stato diffuso da diverse e attendibili fonti australiane un report che vede coinvolta la star di La La Land e Drive in The Fall Guy, adattamento cinematografica dell'omonima serie degli anni '80.

Nel caso non conosceste la vecchia serie, vi segnaliamo brevemente che la trama ruota attorno ad uno stunt-man di Hollywood, che la notte arrotonda facendo il cacciatore di taglie. È da circa una decina di anni che si chiacchiera di un adattamento cinematografico. In particolare, inizialmente a dirigere The Fall Guy sarebbe dovuto essere Martin Cambell, regista di Casino Royale e di Memory, nuovo thriller con Liam Neeson protagonista. Negli anni seguenti si era anche diffusa la voce che voleva Dwayne Johnson protagonista del film. Tuttavia, successivamente, tali voci non hanno trovato conferma nei fatti e il progetto è da allora rimasto senza regista e la produzione era finita in uno stato di limbo.

Comunque, nelle ultime ore si è tornato a parlare di The Fall Guy grazie a un dettagliato report di origine australiana. In particolare, stando a queste indiscrezioni, Ryan Gosling sarà il protagonista del film e si recherà in futuro a Sidney per le riprese del film. Infatti, è anche emerso da comunicati e dichiarazioni ufficiali che Universal Pictures e il governo federale del Nuovo Galles del Sud si sono accordati per realizzare le riprese del film a Sidney.

In particolare, si legge che il governo investirà 30 milioni di dollari nella produzione del film. Inoltre, il ministro federale Paul Fletcher ha dichiarato che la produzione di The Fall Guy assumerà più di mille australiani tra cast e crew, oltre a circa tremila comparse per il film. Dunque, per Fletcher questo progetto rappresenta l'occasione per mostrare ad un pubblico internazionale la bellezza di Sidney e le capacità produttiva degli studios australiani.

Infine, vi riportiamo che al momento non si hanno notizie ufficiali sul regista della pellicola, anche se precedentemente si erano diffusi dei rumour che vedevano The Fall Guy diretto da David Leitch, al momento impegnato assieme a Brad Pitt nella promozione di Bullet Train, in uscita questo agosto.