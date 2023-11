The Fall Guy rinviato: ecco quando uscirà il film con Ryan Gosling e Emily Blunt

Universal ha posticipato l'uscita al cinema di The Fall Guy, il nuovo film con Emily Blunt e Ryan Gosling, adattamento dell'omonima serie tv. Il film inizialmente era previsto nelle sale cinematografiche il 1° marzo 2024 ma la major ha deciso di spostarlo di qualche settimana, anche grazie allo slot lasciato libero da Deadpool 3.

The Fall Guy sarà al cinema il 3 maggio 2024 e di fatto aprirà la stagione cinematografica della prossima estate.



Il film racconta la storia di Colt (Gosling), uno stunt-man ben oltre l'apice della propria carriera che si ritrova a lavorare sul set di un film insieme ad una star del cinema per la quale aveva prestato la propria mansione di controfigura qualche anno addietro.



La regia è stata affidata a David Leitch, regista di John Wick, e il finale dovrebbe essere differente rispetto a quello della serie tv.

Nel cast del film, oltre a Gosling e Blunt, anche Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu, Winston Duke, Hannah Waddingham, Theresa Palmer e Beth Champion. Ecco le prime foto di The Fall Guy.



Di recente, Emily Blunt ha dichiarato di non essere interessata all'MCU, nonostante John Krasinski abbia interpretato Reed Richards di recente nella saga cinematografica Marvel:"I film sui supereroi non fanno per me, non mi piacciono. Ne siamo inondati".

Non perdetevi il trailer di The Fall Guy, l'ultimo film di David Leitch con protagonista la star di Barbie Ryan Gosling.